LOL – Chi ride è fuori, Ciro Priello dopo la vittoria: “Non pensavo di vincere, dopo 3 minuti…” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il nuovo programma di Amazon Prime, LOL – Chi ride è fuori, ha raggiunto un gran successo. Il game show condotto da Mara Maionchi e Fedez è stato molto seguito dal pubblico e, nonostante siano state solo sei puntate, i telespettatori si sono scatenati tra i social tra meme e video. E il vincitore di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 aprile 2021) Il nuovo programma di Amazon Prime, LOL – Chi, ha raggiunto un gran successo. Il game show condotto da Mara Maionchi e Fedez è stato molto seguito dal pubblico e, nonostante siano state solo sei puntate, i telespettatori si sono scatenati tra i social tra meme e video. E il vincitore di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - endoofthewords : Buona scuola a chi comincia oggi, a chi a già cominciato, a chi non vuole cominciare. (Sembro mia mamma, qualcuno f… - Reb_Angelucci : RT @therealengie: Motivi per guardare “LOL chi ride è fuori”, so Lillo #LOLitalia #ChiRideFuori -