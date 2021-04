L'Italia massacrata dalla pandemia. E i vip se la spassano all'estero - (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesca Galici Dubai, Sharm el-Sheikh, Istanbul: gli influencer Italiani promuovono le mete estere mentre il turismo in Italia muore. Un po' è anche colpa di Speranza In Italia i commercianti, i ristoratori e gli imprenditori scendono in piazza per chiedere la dignità del lavoro che è stato sottratto loro oltre un anno fa. Chiedono di non morire e non di vivere con i sussidi, l'elemosina che lo Stato può attualmente erogare. Vogliono tornare a sostenere le famiglie con le loro forze dopo un anno di chiusure forzate nel pieno rispetto delle norme imposte dai governi per il contenimento dell'epidemia. Poi ci sono loro, i sedicenti influencer, giovani e giovanissimi che adducendo motivi di lavoro volano all'estero e dalle mete esotiche condividono serate in ristorante, panorami mozzafiato e tutto ciò che ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesca Galici Dubai, Sharm el-Sheikh, Istanbul: gli influencerni promuovono le mete estere mentre il turismo inmuore. Un po' è anche colpa di Speranza Ini commercianti, i ristoratori e gli imprenditori scendono in piazza per chiedere la dignità del lavoro che è stato sottratto loro oltre un anno fa. Chiedono di non morire e non di vivere con i sussidi, l'elemosina che lo Stato può attualmente erogare. Vogliono tornare a sostenere le famiglie con le loro forze dopo un anno di chiusure forzate nel pieno rispetto delle norme imposte dai governi per il contenimento dell'epidemia. Poi ci sono loro, i sedicenti influencer, giovani e giovanissimi che adducendo motivi di lavoro volano all'e dalle mete esotiche condividono serate in ristorante, panorami mozzafiato e tutto ciò che ...

