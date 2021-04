La borsa Premium di Miomojo è cruelty-free

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il brand italianodiventa ancora più “” e lancia la nuovarealizzata interamente in Italia con materiali organici provenienti da mele e cactus. Il brand da sempre sensibile alle problematiche che derivano dallo sfruttamento delle risorse animali e ambientali ottiene con la nuova, secondo la BCOME (il sistema di valutazione Bcome valuta il grado di efficienza ambientale, sociale ed etico di una azienda), il valore di 63,77% in meno di ossigeno consumato e 73,60% in meno di consumo di acqua per ognirealizzata con i materiali organici rispetto ad una di pelle bovina.REALIZZATA CON MATERIALE ORGANICO APPLESKIN – Credits: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : borsa Premium

Metropolitan Magazine

...alladi Londra. Fondata nel 2013 da un gruppo di ex esperti di intelligence e matematici, la società ha dichiarato che intende offrire almeno il 20% del capitale in una IPO sul segmento...Con sede in Ecuador, in uno dei territori di provenienza del piu' pregiato caffe' arabica e del finissimo cacao 'Fino de Aroma', Hoja Verde Gourmet ha saputo creare dei prodottiche si sono ...(Teleborsa) – Darktrace, società inglese specializzata nell’uso dell’intelligenza artificiale nella cybersecurity, ha annunciato che si quoterà alla Borsa di Londra. Fondata nel ..."Hoja Verde Gourmet ha saputo creare dei prodotti premium che si sono distinti per le materie prime di altissima qualità, l'innovazione e la sostenibilità, testimoniata dai numerosi premi ottenuti - ...