Il prete: "Mi sono innamorato, lascio la Chiesa" (Di lunedì 12 aprile 2021) Perugia, prete lascia la Chiesa dopo essersi innamorato di una donna: l'annunciano durante la messa domenicale il vescovo e il sacerdote stesso. prete lascia la Chiesa perché innamorato di una donna: l’annuncio del vescovo durante la messa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Perugia,lascia ladopo essersidi una donna: l'annunciano durante la messa domenicale il vescovo e il sacerdote stesso.lascia laperchédi una donna: l’annuncio del vescovo durante la messa su Notizie.it.

Advertising

dasimionato : RT @Capezzone: Da #Fazio (dopo prete+Saviano) #Speranza. Tema centrale:”Non è pericoloso che aprano le scuole?”. Chiaro? Per Fazio problema… - Phiodem : RT @landofaII: In sintesi, 'vi faremo venire tante di quelle crisi esistenziali che manco un filosofo, uno psicologo e un prete messi assie… - VitaActiva5 : @GPippo @mircoDmirco Figurati, nella pagina di questo prete c’è gente che sostiene gli omosessuali siano pedofili.… - Bobbio65M : RT @Capezzone: Da #Fazio (dopo prete+Saviano) #Speranza. Tema centrale:”Non è pericoloso che aprano le scuole?”. Chiaro? Per Fazio problema… - Rickykanga : RT @Capezzone: Da #Fazio (dopo prete+Saviano) #Speranza. Tema centrale:”Non è pericoloso che aprano le scuole?”. Chiaro? Per Fazio problema… -