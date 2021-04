Il Lazio regala un tatuaggio per coprire le cicatrici del tumore (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Cancellare con un tatuaggio le cicatrici del dolore, della paura di non farcela, dell'incertezza di un futuro. O almeno provare a farlo. E' questo l'obiettivo di un fondo speciale contenuto in una legge varata dal Consiglio regionale del Lazio: oltre a disciplinare le attività di tatuatori e piercer, prevede finanziamenti per le donne che hanno subito una mastectomia e che vogliono coprirne i segni. Con un tatuaggio medico, appunto. La normativa "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing" è stata approvata lo scorso 3 marzo. "Lo scopo è quello di alleviare il disagio psicologico di queste donne", spiega all'AGI Marta Leonori, consigliera regionale tra i promotori della legge. Le fa eco Sara Battisti, anche lei consigliera regionale: "Molte donne possono ricorrere alla ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Cancellare con unledel dolore, della paura di non farcela, dell'incertezza di un futuro. O almeno provare a farlo. E' questo l'obiettivo di un fondo speciale contenuto in una legge varata dal Consiglio regionale del: oltre a disciplinare le attività di tatuatori e piercer, prevede finanziamenti per le donne che hanno subito una mastectomia e che vogliono coprirne i segni. Con unmedico, appunto. La normativa "Disposizioni relative alle attività die piercing" è stata approvata lo scorso 3 marzo. "Lo scopo è quello di alleviare il disagio psicologico di queste donne", spiega all'AGI Marta Leonori, consigliera regionale tra i promotori della legge. Le fa eco Sara Battisti, anche lei consigliera regionale: "Molte donne possono ricorrere alla ...

