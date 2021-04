Grande Fratello Vip | Giulia Salemi ha conosciuto il figlio di Pierpaolo Pretelli | le sue parole

Advertising

IlContiAndrea : 'Le stesse cose che facevi tu al Grande Fratello” ?? #Isola - fanpage : I tempi degli scontri al Grande Fratello Vip sono lontani? Giulia Salemi è stata ospite di Tommaso Zorzi nella prim… - parkmery_ : RT @singvlarity___: vorrei dire che metà delle views sono grazie a tutti gli italiani sottoni per dynamite dopo averla ascoltata al grande… - BABYM582 : RT @lladyshelby: Stefy: “Il Grande Fratello è un’esperienza unica” Tommy: “Tranne se sei Giulia Salemi, in quel caso la fai due volte” MOR… - seokjinggg : RT @singvlarity___: vorrei dire che metà delle views sono grazie a tutti gli italiani sottoni per dynamite dopo averla ascoltata al grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Ha decisamente catturato l'attenzione di tutti, la nobildonna reduce delVip che in diretta ha esclamato: 'Mi si è rotto oggi addentando un biscotto. Ma non è una capsula. È un dente ...... 'Per me non è un, è un figlio. Lui lo sa'. La cantante di Reggio Emilia, dopo la ... Unaemozione per la mitica Aquila di Ligonchio che ieri, nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, ...In queste ore, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto precisare il perché, con un lungo video per gli estimatori che troverete in apertura del nostro articolo. Tommaso Zorzi spiega perché ...Giulia Salemi, ultima concorrente del ”Grande Fratello” Vip, è stata ospite a ”Domenica Live” e ha raccontato come sta vivendo la sua relazione con Pierpaolo Pretelli al di fuori delle telecamere. I ...