Funerali Principe Filippo: la Premier League cambia il calendario (Di lunedì 12 aprile 2021) La Premier League riprogramma la sfida tra Wolverhampton e Sheffield United per via dei Funerali del Principe Filippo La Premier League ha deciso di modificare l'orario della sfida tra Wolverhampton e Sheffield United, riprogrammata sabato 17 aprile alle ore 21,15. La FA eviterà così la concomitanza del match con i Funerali del Principe Filippo, scomparso nei giorni scorsi all'età di 99 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

