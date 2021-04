Francia | aboliti i voli interni se le città sono raggiungibili in due ore e mezza di treno | ecco le tratte cancellate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Stop ainazionali trache distano tra loro al massimo due ore edi. Laha approvato sabato sera una legge che rientra in un piano più ampio voluto Macron, accusato di essere poco interessato ai temi del cambiamento climatico, e punta ad abbattere le emissioni del 40% entro il 2030, riportandole ai livelli del 1990. Secondo la norma verrebbero così “abolite” leaeree da Parigi Orly a Bordeaux, Lione, Nantes, Rennes e da Lione a Marsiglia. La misura è passata alla Camera, anche se in una formula al ribasso rispetto a quanto richiesto dagli ecologisti e dalla Convention citoyenne pour le climat, 150 cittadini estratti a sorte per avanzare proposte per la salvaguardia dell’ambiente al governo. Loro, infatti, chiedevano che il tempo di percorrenza in ...