Emma Marrone e la solitudine da pandemia: il post su Instagram (Di lunedì 12 aprile 2021) Emma e la voglia di normalità: il post-sfogo su Instagram e il desiderio di ritornare a condividere la vita reale Emma Marrone, come tutti, sta soffrendo la solitudine da pandemia. Niente abbracci, niente baci, nessuna uscita con gli amici, insomma banditi i contatti sociali a causa del covid, la cantante salentina confida alla rete la sua nostalgia di tempi migliori. Tempi in cui si poteva girare liberi per strada, incontrare la gente e fermarsi a chiacchierare, stringersi la mano, parlare guardandosi negli occhi senza il timore del contagio. Emma scrive un post che accompagna una foto con l'immagine sbiadita che la ritrae: "Le foto con gli amici… soprattutto quelle scattate il sabato sera… in giro per locali… con il sorriso stampato ...

