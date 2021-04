De Luca: “Dopo gli over 80 e i fragili vaccineremo gli operatori economici”. Figliuolo: “Nessuna deroga” (Di lunedì 12 aprile 2021) Scontro De Luca-Figliuolo sui vaccini. Il governatore: “Non procederemo per fasce d’età”. ROMA – E’ scontro tra De Luca e Figliuolo sui vaccini. Intervenuto a margine di un evento a Benevento, il governatore della Campania ha annunciato la sua intenzione di non vaccinare per fasce d’età “altrimenti quando avremo finito l’economia italiana sarà morta “. De Luca: “Non vaccineremo per fasce d’età” Il presidente della Campania De Luca ha chiuso all’ipotesi di continuare la vaccinazione per fasce d’età. “Noi lavoreremo su due piani – ha detto il governatore, riportato dal Corriere della Sera – perché se decidiamo di andare avanti solo per età, quando avremo finito l’economia italiana sarà morta. Per questo abbiamo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021) Scontro Desui vaccini. Il gnatore: “Non procederemo per fasce d’età”. ROMA – E’ scontro tra Desui vaccini. Intervenuto a margine di un evento a Benevento, il gnatore della Campania ha annunciato la sua intenzione di non vaccinare per fasce d’età “altrimenti quando avremo finito l’economia italiana sarà morta “. De: “Nonper fasce d’età” Il presidente della Campania Deha chiuso all’ipotesi di continuare la vaccinazione per fasce d’età. “Noi lavoreremo su due piani – ha detto il gnatore, riportato dal Corriere della Sera – perché se decidiamo di andare avanti solo per età, quando avremo finito l’economia italiana sarà morta. Per questo abbiamo ...

