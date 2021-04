Cremonese – Empoli martedì 13 aprile | ore 16 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 12 aprile 2021) Recupero del trentunesimo turno di Serie B e per la capolistaè in programma la difficile trasferta contro unain gran forma. Tredici punti nelle ultime 5 gare hanno portato la squadra di Pecchia in una posizione di classifica interessante, a ridosso della zona playoff. Convincente l’ultima vittoria sul Pordenone, con l’unica nota stonata InfoBetting: Scommesse Sportive e