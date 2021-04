Covid Veneto | oggi 587 contagi e 11 morti | bollettino 12 aprile

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 587 ida coronavirus inresi noti, 12, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11. Da ieri eseguiti 11.747 tamponi. Il tasso di positività è al 4,99%. Il totale dei positivi adè 31.687. I ricoverati sono 2.122, con un aumento di 24 unità. I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.821 (+26), quelli in terapia intensiva sono 301 (-2). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

"Abbiamo dati da zona gialla, entro il 21 giugno vaccineremo gli over 60 e tutto il Veneto sarà 'isola covid free': perciò se sarete vaccinati, venite a passare le vacanze qui da noi". Lo ha detto ...