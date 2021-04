Covid, monta protesta acconciatori ed estetiste a Palermo (Di lunedì 12 aprile 2021) “Tagliati fuori, fateci riaprire”, questo lo slogan dei circa 400 tra barbieri, parrucchieri e titolari di centri estetici che questa mattina si sono riuniti a piazza Indipendenza a Palermo, davanti la sede della presidenza della Regione Siciliana, per protestare contro le chiusure imposte fino al 22 aprile in virtù della ‘zona rossa’. Non sono mancati momenti di tensione. mra/vbd/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) “Tagliati fuori, fateci riaprire”, questo lo slogan dei circa 400 tra barbieri, parrucchieri e titolari di centri estetici che questa mattina si sono riuniti a piazza Indipendenza a, davanti la sede della presidenza della Regione Siciliana, perre contro le chiusure imposte fino al 22 aprile in virtù della ‘zona rossa’. Non sono mancati momenti di tensione. mra/vbd/mrv su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Covid monta Marsala, la protesta dei commercianti contro la zona rossa Monta la rabbia tra i commercianti e titolari di ristoranti a Marsala per la zona rossa, in vigore ... mentre negli uffici pubblici non vengono rispettate le regole anti - covid' hanno detto fuori dal ...

FOCUS " Il vaccino anti Covid Johnson & Johnson arriva in Italia ... il DNA viene così letto e tradotto in proteina, l'antigene contro cui monta la risposta ... Il vaccino J&J previene le forme gravi di Covid fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e almeno all'...

Chiusi per Covid: monta la protesta in Europa contro le restrizioni Euronews Italiano Isole covid-free e ripartenza: gli interrogativi che pesano sull'estate Nel frattempo, però, monta la protesta. E parte proprio dalle piccole isole ... «Entro due settimane, Capri sarà covid free», ha annunciato a 200 manifestanti il sindaco dell’isola Marino Lembo.

Marsala, la protesta dei commercianti contro la zona rossa Monta la rabbia tra i commercianti e titolari di ristoranti ... mentre negli uffici pubblici non vengono rispettate le regole anti-covid" hanno detto fuori dal Comune al sindaco Massimo Grillo, uscito ...

