Concorso VFP4 Forze Speciali, 54 posti riservati ai VFP1 dell’Esercito: come partecipare (Di lunedì 12 aprile 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 aprile 2021, è indetto un Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 54 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Speciali dell’Esercito Italiano. Il Concorso è riservato ai volontari VFP1 dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni Speciali (OBOS). Al Concorso di applica una riserva del 10% dei posti a favore di: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 12 aprile 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 aprile 2021, è indetto unstraordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 54 volontari in ferma prefissata quadriennale () nelleItaliano. Ilè riservato ai volontariin servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni(OBOS). Aldi applica una riserva del 10% deia favore di: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per ...

ilSicilia : #Cronaca #concorso Esercito italiano, al via il concorso per 54 volontari VFP4 | IL BANDO - tuttesatte : CONCORSO STRAORDINARIO ESERCITO VFP4 54 POSTI RISERVATO AI VFP1 LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO 30 GIORNI DA QUELLO… - NOTONLYMARSHALL : Concorso straordinario per il reclutamento di 54 VFP4 riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno -… -