**Comunali: da Iv ok a Letta su primarie, ‘pronti a correre a Bologna e Napoli’** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Le primarie sono la via maestra per Letta? Lo sono anche per noi. Noi siamo pronti a correre a Bologna con Isabella Conti e a Napoli con Gennaro Migliore”. Italia Viva raccoglie la sollecitazione del segretario Pd e si dice pronta a partecipare alle primarie di coalizione nei comuni se si faranno. ‘Organicamente’ nel campo del centrosinistra. “Ci siamo sempre stati…”, si osserva da Iv. Ovunque, però, non ci sia un accordo che preveda l’alleanza con i 5 Stelle. “Renzi la scorsa settimana ha proposto la Conti per Bologna, Boccia ci ha risposto ‘faccia le primarie’ e noi ci siamo”, spiegano da Italia Viva all’Adnkronos. Qui il ‘problema’ 5 Stelle non c’è, vista l’esigua consistenza dei pentastellati nel capoluogo emiliano. Stesso discorso per ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Lesono la via maestra per? Lo sono anche per noi. Noi siamo pronti acon Isabella Conti e a Napoli con Gennaro Migliore”. Italia Viva raccoglie la sollecitazione del segretario Pd e si dice pronta a partecipare alledi coalizione nei comuni se si faranno. ‘Organicamente’ nel campo del centrosinistra. “Ci siamo sempre stati…”, si osserva da Iv. Ovunque, però, non ci sia un accordo che preveda l’alleanza con i 5 Stelle. “Renzi la scorsa settimana ha proposto la Conti per, Boccia ci ha risposto ‘faccia le’ e noi ci siamo”, spiegano da Italia Viva all’Adnkronos. Qui il ‘problema’ 5 Stelle non c’è, vista l’esigua consistenza dei pentastellati nel capoluogo emiliano. Stesso discorso per ...

Advertising

TV7Benevento : **Comunali: da Iv ok a Letta su primarie, 'pronti a correre a Bologna e Napoli'**... - zazoomblog : Comunali: per Letta primarie ‘via maestra’ a Roma Calenda non ci sta-Adnkronos (2) - #Comunali: #Letta #primarie… - TV7Benevento : Comunali: per Letta primarie 'via maestra', a Roma Calenda non ci sta/Adnkronos (2)... - giomo2 : RT @PD_Lazio: LETTA: 'PRIMARIE PER LE COMUNALI SONO LA VIA MAESTRA, NO ACCORDI IN SEGRETE STANZE MA PARTECIPAZIONE' Le amministrative sono… - PD_Lazio : LETTA: 'PRIMARIE PER LE COMUNALI SONO LA VIA MAESTRA, NO ACCORDI IN SEGRETE STANZE MA PARTECIPAZIONE' Le amministr… -