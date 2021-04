Come cucinare il pollo alla perfezione: 8 consigli per un risultato leggero ma succulento (Di lunedì 12 aprile 2021) Il pollo è fra le tipologie di carne quella più consumata al mondo: ma, a seconda del taglio scelto, può succedere di farlo seccare eccessivamente o di ottenere un risultato troppo unto. Preparare un pollo a regola d’arte non solo è un’operazione da cuochi di trattoria: seguite questi semplici consigli e potrete cucinare un pollo delizioso, qualunque sia la ricetta scelta. 1. Un buon pollo deve essere umido La carne di pollo, soprattutto per tagli Come il petto, tende a seccarsi velocemente: per ottenere un piatto perfetto dovrete perciò mantenerlo umido, bardandolo con un ingrediente grasso, tiupo guanciale o pancetta, oppure cospargendolo costantemente del suo liquido di cottura (tecnicamente, nappandolo): non importa se lo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilè fra le tipologie di carne quella più consumata al mondo: ma, a seconda del taglio scelto, può succedere di farlo seccare eccessivamente o di ottenere untroppo unto. Preparare una regola d’arte non solo è un’operazione da cuochi di trattoria: seguite questi semplicie potreteundelizioso, qualunque sia la ricetta scelta. 1. Un buondeve essere umido La carne di, soprattutto per tagliil petto, tende a seccarsi velocemente: per ottenere un piatto perfetto dovrete perciò mantenerlo umido, bardandolo con un ingrediente grasso, tiupo guanciale o pancetta, oppure cospargendolo costantemente del suo liquido di cottura (tecnicamente, nappandolo): non importa se lo ...

Advertising

maybealii_ : poi mi spiegate come cazz fate a cucinare di notte che tutti dormono che i miei mi ammazzano se mi sentono - Straccia2 : RT @LucillaMasini: Salvini tenta di attribuirsi il merito delle riaperture. Come quello che compra il cibo pronto in gastronomia e si vanta… - FEETSTAE : @zekesmuse fra se vuoi ti do un tutorial su come cucinare la pasta - MartinoFiorenzo : RT @LucillaMasini: Salvini tenta di attribuirsi il merito delle riaperture. Come quello che compra il cibo pronto in gastronomia e si vanta… - _SpaceJay___ : @LokiSnape Perché la donna è vista come quella debole, quella che deve stare a casa, quella che deve cucinare e pre… -