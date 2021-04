(Di lunedì 12 aprile 2021) Inizio di settimanaper Piazza Affari (+0,1%), seppure migliore delle altre principali Borse europee, negative, e dell'andamento in rosso di Wall Street. In un contesto in cui la lotta alla ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: debole Milano (+0,1%), bene le banche e vola Diasorin: Pesanti industria e Stm. In rialzo le auto, soffre At… - andrea_morby : $ENI - BORSA: Milano +0,33%, WS debole - daybinary : Borsa: Europa prosegue debole, Milano accelera - CorriereQ : Borsa: Europa prosegue debole, Milano accelera - ansa_economia : Borsa: Europa prosegue debole, Milano accelera. A Piazza Affari corre Diasorin, stabile l'euro sul dollaro #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa debole

ANSA Nuova Europa

Inizio di settimanaper Piazza Affari (+0,1%), seppure migliore delle altre principali Borse europee, negative, e dell'andamento in rosso di Wall Street. In un contesto in cui la lotta alla pandemia da Covid 19 ...Borse europee all'insegna della cautela dopo un avvio contrastato. I listini del Vecchio continente si mostrano deboli in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali e dei dati sulla produzione ...Secondo indiscrezioni l'incidente diplomatico con Ankara innescato dalle dichiarazioni di Draghi contro Erdogan metterebbe a rischio una commessa di elicotteri ma per gruppo impatto limitato ...Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Il Petr ...