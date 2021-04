Basket: la Miwa cade in casa, il match clou se lo aggiudica Forio (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Finisce a favore degli ospiti la partita di cartello della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di Basket, girone Campania-Calabria. Vince il Forio con il punteggio di 71-80 in un match che ha visto un discreto equilibrio ai punti fino alla fine del terzo quarto. Entrambe le squadre si presentano al completo e cariche per passare in solitaria in testa alla classifica ed il primo quarto in effetti è all’insegna del totale equilibrio. Parte in quarta l’argentino Rupil di Forio ma rispondono le triple di Orefice e Loncarevic, con il primo particolarmente ispirato nella prima frazione di gioco. Esordio per il nuovo acquisto sannita Errico che dopo pochi minuti però è richiamato in panca per aver raggiunto già quota tre falli. Il primo quarto termina con Forio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Finisce a favore degli ospiti la partita di cartello della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di, girone Campania-Calabria. Vince ilcon il punteggio di 71-80 in unche ha visto un discreto equilibrio ai punti fino alla fine del terzo quarto. Entrambe le squadre si presentano al completo e cariche per passare in solitaria in testa alla classifica ed il primo quarto in effetti è all’insegna del totale equilibrio. Parte in quarta l’argentino Rupil dima rispondono le triple di Orefice e Loncarevic, con il primo particolarmente ispirato nella prima frazione di gioco. Esordio per il nuovo acquisto sannita Errico che dopo pochi minuti però è richiamato in panca per aver raggiunto già quota tre falli. Il primo quarto termina con...

Advertising

NTR24 : Serie C Gold, Miwa Energia vs Forio Basket: le voci dagli spogliatoi - ilvaglio1 : Match-clou contro il Forio per la Miwa Energia Cestistica Benevento #foriod'ischia… - NTR24 : Basket serie C Gold, Miwa ospita Forio: capitan Cotena presenta il big match - ilvaglio1 : Miwa Energia Cestistica Benevento: finalmente si gioca con Forio... #giuseppecotena #foriod'ischia… - anteprima24 : ** L'avversaria della Miwa: ... ** -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Miwa SERIE C GOLD BASKET, CADE IN CASA LA MIWA ENERGIA. IL MATCH CLOU VA A FORIO. ...degli ospiti la partita di cartello della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di Basket , ... Due bombe da tre di Diaz e Murolo fanno sì che la Miwa si riesca a portare in avanti e la ...

Miwa Benevento, c'è il tanto atteso big match contro Forio Benevento . L'attesa è quasi finita e finalmente domani si sfideranno la Miwa Energia Cestistica Benevento e il Basket Forio. Le due squadre, come ormai già risaputo, hanno riandato già due volte il match di andata e si affronteranno domani nella gara valida per la prima ...

SERIE C GOLD BASKET, CADE IN CASA LA MIWA ENERGIA. IL MATCH CLOU VA A FORIO. TV Sette Benevento Basket: la Miwa cade in casa, il match clou se lo aggiudica Forio Benevento – Finisce a favore degli ospiti la partita di cartello della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di Basket, girone Campania-Calabria ... Due bombe da tre di Diaz e Murolo fanno sì ...

SERIE C GOLD BASKET, CADE IN CASA LA MIWA ENERGIA. IL MATCH CLOU VA A FORIO. Finisce a favore degli ospiti la partita di cartello della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di Basket, girone Campania-Calabria. Vince il Forio con il punteggio di 71-80 in un match che ha ...

...degli ospiti la partita di cartello della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di, ... Due bombe da tre di Diaz e Murolo fanno sì che lasi riesca a portare in avanti e la ...Benevento . L'attesa è quasi finita e finalmente domani si sfideranno laEnergia Cestistica Benevento e ilForio. Le due squadre, come ormai già risaputo, hanno riandato già due volte il match di andata e si affronteranno domani nella gara valida per la prima ...Benevento – Finisce a favore degli ospiti la partita di cartello della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di Basket, girone Campania-Calabria ... Due bombe da tre di Diaz e Murolo fanno sì ...Finisce a favore degli ospiti la partita di cartello della prima giornata di ritorno della Serie C Gold di Basket, girone Campania-Calabria. Vince il Forio con il punteggio di 71-80 in un match che ha ...