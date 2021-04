Banche | Civibank si trasforma in Spa | punta a espansione nel Nordest

(Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) –diventa spa. Il via libera al superamento della forma popolare è arrivato dal 94% dei soci. “Siamo soddisfatti di avere ricevuto un responso positivo sulla doppiazione e soprattutto di aver avuto un appoggio tanto ampio”, spiega la presidente Michela Del Piero, facendo riferimento, oltre alla spa, allazione in società benefit. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

diventa spa. Il via libera al superamento della forma popolare è arrivato dal 94% dei soci. "Siamo soddisfatti di avere ricevuto un responso positivo sulla doppia trasformazione e soprattutto ...ha chiuso il 2020 con con una crescita dell'utile di oltre il 148% a 6,8 milioni di euro e una raccolta a 4,232 mld euro (+10,7% rispetto al 2019). 'Sottoponiamo al voto dei nostri Soci un ...Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Civibank diventa spa. Il via libera al superamento ... 6,2 milioni di euro e circa 600 dipendenti, la banca si è trasformata in spa per ampliare la patrimonializzazione ...UDINE - CiviBank, l'ultima Popolare indipendente del Fvg, diventa spa e società benefit. L’assemblea dei soci della banca con sede a Cividale del Friuli ha approvato oggi a maggioranza (94% di voti a ...