Aumento dei femminicidi: il numero delle donne uccise per mano di uomini o in ambito familiare cresce in un anno, il 2020, in cui sono invece calati tutti gli altri omicidi. I dati diffusi dalla Polizia. (Di lunedì 12 aprile 2021) Diminuiscono gli omicidi, ma niente ferma l'Aumento dei femminicidi. È questa la drammatica fotografia dell'ultimo anno in Italia, quello del Covid, per quanto riguarda l'omicidio di donne. Leggi anche › femminicidi: troppe sentenze attenuate dal "raptus della gelosia" › femminicidi in crescita durante il lockdown: lo conferma l'Istat Gli omicidi diminuiscono , ma l'Aumento dei femminicidi non si ferma (Photo by Stefano Guidi/Getty Images) femminicidi in Aumento Nel 2020, ...

