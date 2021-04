Allerta Covid | salta «Tagadà» per un sospetto positivo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tiziana Panella L’perseguita. L’odierna messa in onda del talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella è infattita in via precauzionale a causa di uncaso di positività all’interno della redazione. Il rischio di possibili contagi ha pertanto fatto scattare i protocolli anti-ed il programma è stato sospeso. Al suo posto, la replica di uno speciale Eden, condotto da Licià Colò. “Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, La7 ha deciso a scopo precauzionale di non mandare in onda il consueto appuntamento condi Tiziana Panella“ ha comunicato la stessa emittente terzopolista, che già nei mesi scorsi aveva sospesoper il medesimo motivo. A ottobre, il talk show si era fermato in ...

quotidianodigela.it

aprile , chiuse , cosenza , covid , positivi , scuole - - > Previous article L'allerta Covid perseguita Tagadà. L'odierna messa in onda del talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella è infatti saltata in via precauzionale a causa di un sospetto caso di positività ...Terapie intensive sopra soglia ma in calo in Italia, sotto soglia ma in aumento in Sardegna. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio Agenas relativi alla giornata dell'11 aprile. Nell'Isola i repar ...