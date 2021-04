Ale e Franz festeggiano con «Fuori tema» 25 anni di carriera in tv (Di lunedì 12 aprile 2021) Per festeggiare i 25 anni di carriera i comici Ale e Franz si mettono a sperimentare in tv con il programma di Rai2 Fuori tema (dal 13 aprile in seconda serata dopo Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano). All’interno dell’ex Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano il duo alternerà momenti di teatro, jam section e fiction, insomma mescoleranno linguaggi per mostrarci com’erano, ma soprattutto come sono. Ale e Franz così non li abbiamo mai visti Ale e Franz si racconteranno attraverso una carrellata di personaggi e sketch che il pubblico conosce bene, ma punteranno soprattutto sulle invenzioni nuove di zecca. «L’80% di quello che vedrete nella trasmissione è inedita», dicono. Non ci sarà l’incontro sula classica panchina che ha fatto la storia ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Per festeggiare i 25dii comici Ale esi mettono a sperimentare in tv con il programma di Rai2(dal 13 aprile in seconda serata dopo Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano). All’interno dell’ex Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano il duo alternerà momenti di teatro, jam section e fiction, insomma mescoleranno linguaggi per mostrarci com’erano, ma soprattutto come sono. Ale ecosì non li abbiamo mai visti Ale esi racconteranno attraverso una carrellata di personaggi e sketch che il pubblico conosce bene, ma punteranno soprattutto sulle invenzioni nuove di zecca. «L’80% di quello che vedrete nella trasmissione è inedita», dicono. Non ci sarà l’incontro sula classica panchina che ha fatto la storia ...

