Verona-Lazio, Inzaghi a casa col Covid e l'app Dazn non funziona: potrà vedere la partita? (Di domenica 11 aprile 2021) La tecnologia ci aiuta quotidianamente, ma a volte può creare diversi disagi. I noti problemi all'app Dazn stanno compromettendo anche la visione di Verona-Lazio così come per Inter-Cagliari. La partita è visibile solo sui canali Dazn ospitati da Sky, non invece sull'app in cui tantissimi utenti stanno lamentando problemi. A casa c'è anche Simone Inzaghi, fermato dal Covid. In molti si chiederanno se riuscirà o meno a vedere la partita: il tecnico biancoceleste, presumiamo, abbia accesso a Sky e dunque ai canali di Dazn. In caso contrario, paradosso clamoroso, non potrebbe vedere i suoi per i problemi tecnici dell'app. SportFace.

