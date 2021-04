Svelata la data del funerale del principe consorte britannico (Di domenica 11 aprile 2021) Buckingham Palace ha reso noto la data del funerale del principe Filippo. La celebrazione avrà luogo il 17 aprile. Non sarà un funerale di Stato. Morte principe Filippo, quando saranno celebrati i funerali su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Buckingham Palace ha reso noto ladeldelFilippo. La celebrazione avrà luogo il 17 aprile. Non sarà undi Stato. MorteFilippo, quando saranno celebrati i funerali su Notizie.it.

Advertising

Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: NEO: The World Ends with You, svelata la data di uscita sui Nintendo Switch europei - NintendoHall : RT @NintendoHall: NEO: The World Ends with You, svelata la data di uscita sui Nintendo Switch europei - infoitscienza : Fortnite: svelata la data di inizio dell’evento di Neymar - HCleffa : RT @NintendoHall: NEO: The World Ends with You, svelata la data di uscita sui Nintendo Switch europei -