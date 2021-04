Supervivientes | Gianmarco Onestini e Melyssa Pinto stanno insieme?

(Di domenica 11 aprile 2021)sono una coppia? L’italiano, dopo aver vinto lo spin off del Gran Hermano Vip grazie al consenso ottenuto con la storia d’amore con Adara Molinero, sembrerebbe voler replicare anche in Honduras, dove è appena approdato per partecipare alla ventesima edizione di? Come riportano alcuni media spagnoli, infatti, sembrerebbe cheabbia messo gli occhi su, una delle naufraghe della sua squadra dinon è una qualsiasi, ma è fra le concorrenti più amate dell’edizione del reality. Ecco chi è ...

Advertising

MCM35796215 : @Supervivientes Gianmarco - infoitcultura : Supervivientes, Valeria Marini ci prova con Gianmarco Onestini? Il gossip - infoitcultura : Supervivientes | è Amore tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini? - infoitcultura : Supervivientes | Valeria Marini e il flirt con Gianmarco Onestini | è subito gossip “italiano” al reality spagnolo - anitabarral : RT @LuciaCirelli3: Perdere Dai a votare -

Ultime Notizie dalla rete : Supervivientes Gianmarco

Gli italiani continuano a far parlare a, l'edizione spagnola de L'Isola dei famosi. Sembrava che tra i due concorrenti nostrani Valeria Marini eOnestini fosse in corso un flirt, ed ecco che il fratello dell'ex ...Il concorrente di "",Onestini ha già una nuova fiamma? Dopo Valeria Marini arriva lei Non siamo arrivati neanche alla seconda puntata del programma che le cose in ""? L'articolo ...A quanto pare sarebbe già sbocciato un certo feeling tra lei e Gianmarco Onestini, unico altro concorrente italiano di Supervivientes. La stessa Valeria Marini non ha nascosto di provare un certo ...Leggi anche: Isola dei famosi: flirt Valeria Marini e Gianmarco Onestini? Potrebbe interessarti: Gianmarco Onestini umiliato in diretta: “Ce l’ha piccolo” Oltre a Valeria Marini, che ha deciso di intr ...