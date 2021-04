Serie C, Sudtirol-Virtus Verona: le ultime sulle formazioni e dove vederla (Di domenica 11 aprile 2021) Allo stadio Druso di Bolzano va in scena Sudtirol-Virtus Verona, delicata sfida fra due formazioni ad un passo dai propri obiettivi. Il fischio d’inizio al match valevole per la 35esima giornata del Girone B di Serie C è in programma alle ore 17:30 del pomeriggio di oggi. Il momento del Sudtirol I padroni di casa si trovano, a sorpresa, a lottare per la promozione diretta contro il Padova. I Sudtirolesi, infatti, hanno accumulato 68 punti, solo 2 in meno dei veneti che hanno faticato nelle ultime uscite perdendone 2 delle ultime 5 (contro Triestina e Matelica). La squadra di Vecchi, invece, ha perso solo 2 volte nelle scorse 11 gare (contro Perugia e FeralpiSalò) e sembra quasi inarrestabile. La Virtus ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Allo stadio Druso di Bolzano va in scena, delicata sfida fra duead un passo dai propri obiettivi. Il fischio d’inizio al match valevole per la 35esima giornata del Girone B diC è in programma alle ore 17:30 del pomeriggio di oggi. Il momento delI padroni di casa si trovano, a sorpresa, a lottare per la promozione diretta contro il Padova. Iesi, infatti, hanno accumulato 68 punti, solo 2 in meno dei veneti che hanno faticato nelleuscite perdendone 2 delle5 (contro Triestina e Matelica). La squadra di Vecchi, invece, ha perso solo 2 volte nelle scorse 11 gare (contro Perugia e FeralpiSalò) e sembra quasi inarrestabile. La...

