Serie A | black out app DAZN durante Inter-Cagliari Tutto ok su 209 Sky

Leggi su digital-news

(Di domenica 11 aprile 2021) Niente pubblico allo stadio, niente diretta tv. Va in crash l'app di, testa coda della 30/a diA con vista scudetto per Conte, diventa una sorta di partita per pochi intimi, scatenando ironie e proteste via social dei tifosi. «Siamo molto dispiaciuti,nasce da un partner esterno», le scuse finali di. A macchia di leopardo in varie parti d'Italia tantissimi abbonati alla tv streaming non sono riusciti a connettersi sin dall'inizio - e poi nonostante i tentativi divento per tutta la durata della partita - per seguire. Invece delle immagini della partita iniziata alle 12:30, gli utenti si sono ritrovati a guardare messaggi...