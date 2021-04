Scuole Piemonte, si rientra in presenza: Cuneo in zona rossa fino al 14 aprile. Nota finale Usr (Di domenica 11 aprile 2021) Anche il Piemonte passa in zona arancione da lunedì 12 aprile. Le indicazioni finali per le Scuole dell'Ufficio scolastico regionale. Cuneo in zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 aprile 2021) Anche ilpassa inarancione da lunedì 12. Le indicazioni finali per ledell'Ufficio scolastico regionale.in. L'articolo .

