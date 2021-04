Sciopero della fame Mastella, Pepe (Acli): “Pronto a sedermi al suo fianco nella protesta” (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un po’ ci viene da sorridere, quando abbiamo paventato lo Sciopero della fame per ristabilire un senso di legalità nella Provincia sannita siamo stati bersagliati da qualche “stracciatore di veste professionista” che aborriva all’estremismo del nostro paventato gesto. Così in una nota il Presidente Provinciale dell’UsAcli Benevento Alessandro Pepe. Oggi il sindaco – si legge nella nota – ricorre a questo gesto estremo per liberare il Sannio da un feudalesimo partenopeo che sta risucchiando la popolazione beneventana che a scapito del proprio virtuosismo si vede condannata a pagare per colpe non proprie. Come dicevamo in premessa ci verrebbe da sorridere se la cosa non fosse drammatica, se non concordassimo con il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un po’ ci viene da sorridere, quando abbiamo paventato loper ristabilire un senso di legalitàProvincia sannita siamo stati bersagliati da qualche “stracciatore di veste professionista” che aborriva all’estremismo del nostro paventato gesto. Così in una nota il Presidente Provinciale dell’UsBenevento Alessandro. Oggi il sindaco – si leggenota – ricorre a questo gesto estremo per liberare il Sannio da un feudalesimo partenopeo che sta risucchiando la popolazione beneventana che a scapito del proprio virtuosismo si vede condannata a pagare per colpe non proprie. Come dicevamo in premessa ci verrebbe da sorridere se la cosa non fosse drammatica, se non concordassimo con il sindaco ...

Advertising

uglferrovieri : #MIST Chiuse con esito Negativo le procedure di raffreddamento per il Rinnovo Contrattuale di Mercitalia Shunting &… - anteprima24 : ** #Sciopero della #Fame #Mastella, Pepe (#Acli): 'Pronto a sedermi al suo fianco nella #Protesta' **… - FrancaCavagnol2 : RT @PremioCalvino: Una città gradualmente sommersa dai rifiuti per uno sciopero. La spazzatura concreta, che cresce nelle strade, e quella… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Barista di Torino in sciopero della fame per via dell'emergenza... Sentite bene!' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Barista di Torino in sciopero della fame per via dell'emergenza... Sentite bene!' -