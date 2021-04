Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni del match (Di domenica 11 aprile 2021) Al Ferraris si affrontano Sampdoria e Napoli. Ranieri punta sull’ex di turno Gabbiadini, Gattuso alle prese con il nodo attaccante Ranieri dovrà fare di necessità virtù per riuscire a spuntarla contro un Napoli più agguerrito che mai. I partenopei, reduci dalla pesante sconfitta contro la Juventus, proveranno in tutti i modi a portare a casa il risultato battendo la Sampdoria. QUI Sampdoria – Ranieri conferma Audero tra i pali e la linea difensiva a 4 composta da Bereszynski, Colley, Tonelli e Augello. Candreva e Jankto agiranno sugli esterni a centrocampo, mentre in mediana trovano spazio Thorsby e Verre. In attacco scalda i motori Gabbiadini pronto a colpire la sua ex squadra e l’immortale Quagliarella. QUI Napoli – Gattuso sceglie Ospina tra i pali che vince il ... Leggi su zon (Di domenica 11 aprile 2021) Al Ferraris si affrontano. Ranieri punta sull’ex di turno Gabbiadini, Gattuso alle prese con il nodo attaccante Ranieri dovrà fare di necessità virtù per riuscire a spuntarla contro unpiù agguerrito che mai. I partenopei, reduci dalla pesante sconfitta contro la Juventus, proveranno in tutti i modi a portare a casa il risultato battendo la. QUI– Ranieri conferma Audero tra i pali e la linea difensiva a 4 composta da Bereszynski, Colley, Tonelli e Augello. Candreva e Jankto agiranno sugli esterni a centrocampo, mentre in mediana trovano spazio Thorsby e Verre. In attacco scalda i motori Gabbiadini pronto a colpire la sua ex squadra e l’immortale Quagliarella. QUI– Gattuso sceglie Ospina tra i pali che vince il ...

