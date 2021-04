Sampdoria - Napoli 0 - 2 | Fabian Ruiz e Osimhen stendono i blucerchiati

(Di domenica 11 aprile 2021) Con un gol per tempo ilriprende la propria rincorsa Champions dopo il passo falso nel recupero contro la Juventus . A battere lasono state le reti siglate al 35' dae ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SampNapoli ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 0-1 Lazio Juventus 3-1 Genoa Sampdoria 0-2 Napoli - sportmediaset : Serie A, #SampdoriaNapoli 0-2: Fabian Ruiz e Osimhen mantengono Gattuso in piena corsa Champions. #SportMediaset - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Marelli: 'Gol annullato alla Sampdoria contro il Napoli? Era irregolare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Marelli: 'Gol annullato alla Sampdoria contro il Napoli? Era irregolare' -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Napoli

Serie A, risultati e classifica0 - 2: rivivi la diretta Primo tempo Al 5' la prima occasione del match è colossale: Politano galoppa a destra e mette al centro per l'inserimento ...IL TABELLINO0 - 2 Reti : 35' Fabian Ruiz (N), 87' Osimhen (N)(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Damsgaard (86' Verre), ...A Genova è arrivato il suo gol stagionale numero tre - come i punti presi dal Napoli contro la Sampdoria-, una rete importante per Fabian Ruiz che ha trascinato la squadra azzurra nella vittoria a ...Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha commentato ai microfoni ufficiali del club la sconfitta contro il Napoli.