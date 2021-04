Raggi scambia il Colosseo con l’Arena di Nimes nel video sulla Ryder Cup Nobili Iv | «Alle comiche finali» Il Pd | «Non può ricandidarsi sindaca»

(Di domenica 11 aprile 2021) A essersene accorto e ad aver denunciato la gaffe è stato il deputato di Italia viva Luciano. In una clip ufficiale pubblicata sui canali social delladi Roma Virginiaper pubblicizzare laCup di golf è stata usatadial posto del. «Nella, che ha privato Roma della grande opportunità e dei miliardi delle Olimpiadi 2024 – sottolinea-, ha la faccia di provare a intestarsi laCup. E già questo farebbe abbastanza ridere. Invece – sono le parole del deputato – c’è da piangere. Perché in quelprodotto dal Comune di Roma, al posto del, c’èdi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raggi scambia

Open

Se gruppo si tratta è dunque giustizialista cheun avviso di garanzia come una condanna. L'... che in antico si credette capace di sostenere idel soleuna frase del celebre fumetto di Topolino per un verso della Divina Commedia di Dante e, ... BEPPE GRILLO Sui social sponsorizza Virginia: 'Roma ha ancora bisogno di te! Chi sta con ...La Raggi ne combina un'altra delle sue ... «Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari, il simbolo di Roma scambiato con un anfiteatro romano che abbellisce una cittadina del sud ...L'Arena di Nimes al posto del Colosseo, che gaffe per la sindaca di Roma Virginia Raggi. Nell'annunciare la Ryder Cup la prima cittadina della Capitale ha scambiato proprio il simbolo più celebre ...