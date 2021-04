Palermo-Vibonese, altra delusione al “Barbera” ma Filippi è soddisfatto: l’analisi dopo il pareggio (Di domenica 11 aprile 2021) Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".dopo l’ostacolo Monopoli, finisce a reti inviolate il match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un'altra delusione per il Palermo, che stecca anche l'abbordabile turno interno contro la Vibonese. Un pari a reti bianche, figlio di una prestazione impalpabile, sterile e poco produttiva: "Non siamo stati fortunati nella finalizzazione ma sono molto soddisfatto della prestazione, abbiamo rischiato nell'ultima occasione avuta dagli ospiti ma ci può stare. Sono orgoglioso dell'interpretazione data alla gara dai miei ragazzi, non hanno mai forzato le giocate e siamo stati sfortunati sotto porta. La cosa che mi preoccupava era proprio ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo".l’ostacolo Monopoli, finisce a reti inviolate il match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un'per il, che stecca anche l'abbordabile turno interno contro la. Un pari a reti bianche, figlio di una prestazione impalpabile, sterile e poco produttiva: "Non siamo stati fortunati nella finalizzazione ma sono moltodella prestazione, abbiamo rischiato nell'ultima occasione avuta dagli ospiti ma ci può stare. Sono orgoglioso dell'interpretazione data alla gara dai miei ragazzi, non hanno mai forzato le giocate e siamo stati sfortunati sotto porta. La cosa che mi preoccupava era proprio ...

