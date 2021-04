Mascherine, l’ex Commissario Domenico Arcuri indagato per peculato (Di domenica 11 aprile 2021) Caso Mascherine, l’ex Commissario all’emergenza Domenico Arcuri indagato per peculato dalla Procura di Roma. l’ex Commissario all’emergenza Domenico Arcuri sarebbe indagato dalla procura di Roma per peculato. La notizia arriva dalle colonne de la Verità. Stando a quanto riferito dal quotidiano, l’indagine si inserisce nel contesto del caso legato alla fornitura di Mascherine cinesi. Un affare da 1,25 miliardi. Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Casoall’emergenzaperdalla Procura di Roma.all’emergenzasarebbedalla procura di Roma per. La notizia arriva dalle colonne de la Verità. Stando a quanto riferito dal quotidiano, l’indagine si inserisce nel contesto del caso legato alla fornitura dicinesi. Un affare da 1,25 miliardi.

Agenzia_Ansa : Inchiesta sulle mascherine, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri indagato per pecul… - rtl1025 : ?? L'ex commissario straordinario per l'emergenza #Covid Domenico #Arcuri - come anticipato dal quotidiano La Verità… - italianfirst2 : Arcuri indagato: l'ex commissario per l'emergenza Covid accusato di peculato nell'inchiesta mascherine ?? E CHI LO H… - MarcoAn64248061 : RT @Libero_official: La conferma dalla Procura di #Roma: #Arcuri indagato per peculato, l'ex commissario all'emergenza #coronavirus nel mir… - tvbusiness24 : L’ex commissario #Arcuri indagato per peculato nell’inchiesta mascherine?? -

