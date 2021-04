Ligue 1 | vincono le prime quattro Pari Marsiglia

(Di domenica 11 aprile 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese.GI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, i risultati della trentaduesima giornata La trentaduesima giornata del campionato francese è aperta dalla vittoria della capolista Lilla in casa del Metz. Il sabato di1 è inaugurato dal successo per 4-1 del Psg in casa dello Strasburgo. Ilnon va oltre il pareggio contro il Montpellier. Nella prima sfida domenicale il Rennes ottiene il quarto risultato utile consecutivo battendo 1-0 il Nantes. Nelle partite delle 15 poker di Saint-Etienne ...

andrea_mila10 : @battitomilan7 Questi cmq vincono la Ligue 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue vincono

I francesi2 - 3 all'Allianz Arena e hanno l'occasione, in vista del ritorno al Parco dei ...mentre negli ultimi anni non è mai stato così in bilico il trono del Paris Saint Germain nella...... affronta il Werder Brema alla Mercedes Benz Arena dove gli ospiti nondalla stagione 2012/2013 mentre si disputa il derby tra Union Berlino e Hertha. Nella trentunesima giornata di1 ...Il Monaco vince contro il Digione e tiene il passo del Psg. La partita, valida per la 32esima giornata della Ligue 1 2020/2021, termina 3-0. Dopo un primo tempo di marca monegasca ma terminata senza r ...Vittoria senza patemi per il Monaco che ha lasciato solo le briciole al Digione incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Niko Kovac hanno gestito al meglio p ...