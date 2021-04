Le Azzurre battono Islanda a Coverciano (Di domenica 11 aprile 2021) . Anche in amichevole la vittoria è la compagna fedele delle ragazze della Ct Bertolini Nell’amichevole di ieri infatti le Azzurre battono Islanda per 1-0 con gol di Caruso; finisce così la prima sfida tra le due squadre che si ritroveranno martedì la seconda partita. Il match dunque scorre via L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Portogallo Italia trionfo azzurro per la Nazionale Le Azzurre a Euro 2022, la Nazionale femminile trionfa Nazionale italiana femminile, gara decisiva per Euro 2022 Danimarca Italia pareggio utile, la Nazionale femminile ancora in corsa Accesso diretto a Euro 2022, le combinazioni per la Nazionale Azzurre in campo per Euro 2022, a febbraio c’è Israele. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 aprile 2021) . Anche in amichevole la vittoria è la compagna fedele delle ragazze della Ct Bertolini Nell’amichevole di ieri infatti leper 1-0 con gol di Caruso; finisce così la prima sfida tra le due squadre che si ritroveranno martedì la seconda partita. Il match dunque scorre via L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Portogallo Italia trionfo azzurro per la Nazionale Lea Euro 2022, la Nazionale femminile trionfa Nazionale italiana femminile, gara decisiva per Euro 2022 Danimarca Italia pareggio utile, la Nazionale femminile ancora in corsa Accesso diretto a Euro 2022, le combinazioni per la Nazionalein campo per Euro 2022, a febbraio c’è Israele.

