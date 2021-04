La Fuggitiva | anticipazioni 12 aprile | sviluppi nelle indagini sulla morte di Fabrizio

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 11 aprile 2021) Il secondo appuntamento con la fiction Laandrà in onda domani sera, lunedì 122021. Il nuovo action-thriller al femminile ricco di azione e adrenalina che vede Vittoria Puccini vestire i panni di Arianna, una donna in fuga che si trova a lottare per sè e anche per il figlio. Arianna infatti è stata ingiustamente accusata dell'omicidio del maritoe proprio per questo sta cercando di non farsi catturare. Secondo le, l'appuntamento di domani regalerà ai telespettatori nuovi indizi che li aiuteranno a far luce in merito alladi. L'imperdibile appuntamento è quindi per domani sera alle ore 21.20 su Rai 1. La: cosa succederà nell'appuntamento del 12? Le ...