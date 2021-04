Juve-Genoa 3-1 e Pirlo mantiene terzo posto (Di domenica 11 aprile 2021) La Juventus sconfigge 3-1 il Genoa all’Allianz Stadium e conserva il terzo posto in classifica a 12 punti dall’Inter capolista e ad una sola lunghezza dal Milan. I bianconeri danno continuità al successo di mercoledì nel recupero con il Napoli dominando il match sin dalle prime battute e trovando il doppio vantaggio con Kulusevski e Morata, si addormentano in avvio di ripresa e subiscono il gol di Scamacca per poi chiudere la partita grazie a McKennie. Al 2? subito pericolosa la Juventus. Bella discesa di Ronaldo sulla sinistra, dopo aver saltato Masiello con una giocata di tacco, cross in mezzo a cercare Morata, ma Perin allontana con i pugni. Poco dopo bel lancio di De Ligt in profondità sulla destra, Kulusevski di controbalzo cerca il cross in mezzo per Rabiot che di testa è impreciso. Al 5? passa ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Lantus sconfigge 3-1 ilall’Allianz Stadium e conserva ilin classifica a 12 punti dall’Inter capolista e ad una sola lunghezza dal Milan. I bianconeri danno continuità al successo di mercoledì nel recupero con il Napoli dominando il match sin dalle prime battute e trovando il doppio vantaggio con Kulusevski e Morata, si addormentano in avvio di ripresa e subiscono il gol di Scamacca per poi chiudere la partita grazie a McKennie. Al 2? subito pericolosa lantus. Bella discesa di Ronaldo sulla sinistra, dopo aver saltato Masiello con una giocata di tacco, cross in mezzo a cercare Morata, ma Perin allontana con i pugni. Poco dopo bel lancio di De Ligt in profondità sulla destra, Kulusevski di controbalzo cerca il cross in mezzo per Rabiot che di testa è impreciso. Al 5? passa ...

juventusfc : KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - juventusfc : «Dobbiamo avere una voglia feroce di vincere e conquistare i tre punti». Così Mister @Pirlo_official nella conferen… - juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - VincenzoVinc51 : Chiedo per un amico ma Pjaca che ha sbagliato il gol del pareggio é quello in prestito dalla juve e ancora Ballardi… - NotizieIN : Juve-Genoa risultato 3-1: Kulusevski Morata McKennie per rimanere a 1 punto dal Milan -