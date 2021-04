Incatena la nipote 25enne e tenta di darle fuoco | arrestato un uomo a Taranto

(Di domenica 11 aprile 2021) Terrorizzava da circa un anno la sorella malata e i due figli di quest’ultima, che ospitava nel suo appartamento, in un comune della provincia di, e li sottoponeva a continue vessazioni. Spesso legava al letto la sorella eva la, che cercava di ribellarsi. In una circostanza ha anche cercato di darealla ragazza, ma la mamma e il fratello maggiore (affetto da disagi psichici) sono riusciti a frapporsi facendo perdere all’l’accendino. Dopo la denuncia della ragazza e della sua educatrice, la polizia haundi 49 anni, zio della giovane.

Spesso legava al letto la sorella e incatenava la25enne, che cercava di ribellarsi. In una circostanza ha anche cercato di dare fuoco alla ragazza, ma la mamma e il fratello maggiore (affetto ...L'uomo, indispettito dal non riuscire ad avere il dominio assoluto anche sulla, è arrivato a legarla con una catena, ogni qualvolta si assentava da casa. In una occasione ha tentato di dar ...L'uomo, di 49 anni, terrorizzava da circa un anno la sorella malata e i suoi due figli, sottoponendoli a continue vessazioni.