Golf, The Masters 2021: Hideki Matsuyama leader a una giornata dalla fine. Molinari 21° (Di domenica 11 aprile 2021) La 85esima edizione del The Masters, ad Augusta, in Georgia (Usa), ha un nuovo leader: si tratta del giapponese Hideki Matsuyama, che punta a vincere il primo torneo Major in carriera. Il 29enne di Ehime ha dominato il “moving day”, con un parziale chiuso in 65 (-7) – con cinque birdie e un eagle e volando in testa. Sul percorso dell’Augusta National GC (par 72) Matsuyama a 18 buche dalla fine vanta 4 colpi di vantaggio su un quartetto d’inseguitori composto dall’inglese Justin Rose, dall’australiano Marc Leishman e dagli americani Xander Schauffele e Will Zalatoris, tsecondi con 209 (-7). Recupera 26 posizioni Francesco Molinari, ora 21° con 216 (74 73 69, par). Prova sotto il par (69, -3) per il torinese, distante 11 colpi da ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) La 85esima edizione del The, ad Augusta, in Georgia (Usa), ha un nuovo: si tratta del giapponese, che punta a vincere il primo torneo Major in carriera. Il 29enne di Ehime ha dominato il “moving day”, con un parziale chiuso in 65 (-7) – con cinque birdie e un eagle e volando in testa. Sul percorso dell’Augusta National GC (par 72)a 18 buchevanta 4 colpi di vantaggio su un quartetto d’inseguitori composto dall’inglese Justin Rose, dall’australiano Marc Leishman e dagli americani Xander Schauffele e Will Zalatoris, tsecondi con 209 (-7). Recupera 26 posizioni Francesco, ora 21° con 216 (74 73 69, par). Prova sotto il par (69, -3) per il torinese, distante 11 colpi da ...

Matsuyama leader al Masters, gran recupero di Molinari Dieci anni dopo aver ricevuto la «Silver Cup» quale miglior dilettante al suo debutto nel teatro dei sogni del green, l’ex numero 2 del golf mondiale punta a vincere il primo torneo Major in carriera.

