Dazn non funziona, Inter-Cagliari non si vede: ira social degli abbonati (Di domenica 11 aprile 2021) Pioggia di proteste sui social per i problemi di connettività su Dazn per Inter-Cagliari, anticipo domenicale della 30/a giornata di serie A, al via dalle 12.20.Molti tifosi denunciano di non esser riusciti a connettersi con la tv streaming, che si è aggiudicata i diritti tv della serie A per il prossimo triennio, e di non riuscire perciò a vedere in diretta la partita tra la capolista e la squadra sarda. “Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti”, il messaggio video di Dazn. Monta la protesta sui social. “Mi raccomando, se l’anno prossimo fate così c’è da spararsi”. “Mi sa che ci divertiremo a seguire le partite via radio”, scrivono su Twitter altri ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Pioggia di proteste suiper i problemi di connettività super, anticipo domenicale della 30/a giornata di serie A, al via dalle 12.20.Molti tifosi denunciano di non esser riusciti a connettersi con la tv streaming, che si è aggiudicata i diritti tv della serie A per il prossimo triennio, e di non riuscire perciò are in diretta la partita tra la capolista e la squadra sarda. “Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti”, il messaggio video di. Monta la protesta sui. “Mi raccomando, se l’anno prossimo fate così c’è da spararsi”. “Mi sa che ci divertiremo a seguire le partite via radio”, scrivono su Twitter altri ...

Advertising

NicoSavi : Proposta costruttiva a @DAZN_IT . La app non va,#InterCagliari non si vede. Non potete mandare un signore che attac… - ZZiliani : Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari. #DAZN - lorepregliasco : #DAZN non funziona. Non promette bene per l'anno prossimo... #InterCagliari - maicosuelo : Nel 2021 e ancora non avete la connessione per vedere bene dazn eh ma la calabria - DioZeke : La cosa incredibile è che mentre tutti si lamentano io non ho mai visto #Dazn ad una qualità così buona. #InterCagliari -