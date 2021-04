Covid: Zingaretti, 'Salvini gestisce il potere e poi va in piazza, è demagogia' (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - PPF641 : @Mezzorainpiu zingaretti che vanta la virtuosità di Roma nella gestione COVID... dimenticando che il sindaco è que… - TV7Benevento : Covid: Zingaretti, 'Salvini gestisce il potere e poi va in piazza, è demagogia'... - TV7Benevento : Covid: Zingaretti, 'riaprire senza aver sconfitto il virus non è la soluzione'... - evelynbani : RT @Storace: La #regioneLazio ha esposto gli operatori sanitari al rischio #Covid con #mascherine pericolose. Per oltre un anno. Ignorati… -