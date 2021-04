Covid, India: più veloci al mondo in vaccini 100 mln in 85 giorni (Di domenica 11 aprile 2021) L'India ha annunciato di essere il Paese "più veloce al mondo" nella somministrazine dei vaccini con oltre 100 milioni di dosi in 85 giorni, mentre gli Stati Uniti hanno impiegato 89 giorni per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) L'ha annunciato di essere il Paese "più veloce al" nella somministrazine deicon oltre 100 milioni di dosi in 85, mentre gli Stati Uniti hanno impiegato 89per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Coronavirus nel mondo: in India record di contagi, Germania oltre i 17mila casi L'India ha confermato un totale di 13,3 milioni di casi e 169.275 decessi dall'inizio della ... Sono previsti test inoltre obbligatori per il covid per gli studenti, mentre le scuole dovrebbero chiudere ...

Covid, India: più veloci al mondo in vaccini 100 mln in 85 giorni L'India ha annunciato di essere il Paese "più veloce al mondo" nella somministrazine dei vaccini con oltre 100 milioni di dosi in 85 giorni, mentre gli Stati Uniti hanno impiegato 89 giorni per ...

Covid India, superato tetto 150mila contagi in 24 ore Adnkronos Vaccini: India,'noi i più veloci, 100 mln dosi in 85 giorni' ROMA, 11 APR - L'India ha annunciato di essere diventato "il Paese più veloce del mondo" nella somministrazione di oltre 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Il ministero della Salute, citato da ...

Covid, nel mondo oltre 135 milioni di contagi Gli Stati Uniti restano i più colpiti dal covid, con oltre 31 milioni di contagi (31.151.493) e quasi 562mila morti (561.783). Il Brasile, con 13.445.006, è il secondo Paese con più contagi; l'India ...

L'India ha confermato un totale di 13,3 milioni di casi e 169.275 decessi dall'inizio della pandemia. Sono previsti test inoltre obbligatori per il covid per gli studenti, mentre le scuole dovrebbero chiudere ...