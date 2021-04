Cosenza, scomparso l’ex presidente Carratelli. 1? di silenzio a Venezia (Di domenica 11 aprile 2021) “Con grande tristezza abbiamo appreso della scomparsa dell’avvocato Giuseppe Carratelli, più volte sindaco di Cosenza, professionista illustre e soprattutto storico presidente del Cosenza Calcio, colui dal quale raccolsi simbolicamente il testimone alla guida della società e per i colori rossoblù fino all’ultimo punto di riferimento, presenza costante e padre nobile“. Questo l’annuncio dell’attuale presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, che ha voluto ricordare così l’avvocato Giuseppe Carratelli. Poi ancora: “Diciamo addio con grande commozione a un grande cosentino che ha segnato nel bene la storia della città, trasformandola grazie alla sua ricca personalità in centro pulsante di idee, cultura e anche passione sportiva. Tanti ricordi – aggiunge – mi legano ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) “Con grande tristezza abbiamo appreso della scomparsa dell’avvocato Giuseppe, più volte sindaco di, professionista illustre e soprattutto storicodelCalcio, colui dal quale raccolsi simbolicamente il testimone alla guida della società e per i colori rossoblù fino all’ultimo punto di riferimento, presenza costante e padre nobile“. Questo l’annuncio dell’attualedel, Eugenio Guarascio, che ha voluto ricordare così l’avvocato Giuseppe. Poi ancora: “Diciamo addio con grande commozione a un grande cosentino che ha segnato nel bene la storia della città, trasformandola grazie alla sua ricca personalità in centro pulsante di idee, cultura e anche passione sportiva. Tanti ricordi – aggiunge – mi legano ...

