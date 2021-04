Chrome si blocca o va in crash | soluzioni

Advertising

Bobe_bot : DuckDuckGo blocca il tracciamento FLoC di Chrome (Punto Informatico) - sheslayss : @furiouspisces Red block?? un'estensione per chrome, va usata sulla pagina del tweet, puoi mettere sia i like che i… - baddo71 : @disinformatico lei si meraviglia di dati sensibili italiani alla portata di tutti? Perché i siti istituzionali com… -

Ultime Notizie dalla rete : Chrome blocca

Punto Informatico

DuckDuckGo ha aggiornato l'estensione Privacy Essentials per bloccare il metodo FLoC di, ma la nuova versione deve essere approvata da ......propone come soluzione l'utilizzo di un'estensione - disponibile per, Safari e Firefox - che impedisce ai tracker di attivarsi durante la visualizzazione di una pagina web. Il radaril ...DuckDuckGo blocca FLoC: Google approva ... La fondazione ha creato un sito ad hoc per consentire di verificare la presenza del FLoC ID in Chrome e quindi se l’utente è stato incluso nel test. Al ...Ma non c’è solo Apple, ovviamente. Anche Google ha deciso che su Chrome (dopo Safari e Firefox) i cookie di terze parti saranno bloccati, a partire dal 2023: questo significa che sarà praticamente ...