Calcio | Commisso a Firenze per spingere la Fiorentina

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato a Firenze dove si tratterrà per alcuni giorni. Questa sera sarà al Franchi per assistere alla difficile partita con l'Atalanta, la prima del ...

