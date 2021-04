Cagliari, Joao Pedro: «La classifica fa male, ma lotteremo» (Di domenica 11 aprile 2021) Joao Pedro ha parlato al termine di Inter-Cagliari Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 1-0 in casa dell’Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 PRESTAZIONE – «La squadra ha fatto una partita importante nonostante il risultato. Sabato abbiamo un altro match, decisivo per il finale della stagione. La classifica fa male ma lotteremo». classifica – «Abbiamo le carte per raggiungere la salvezza. Siamo una squadra forte, abbiamo dei giocatori importanti che possono fare la differenza. Noi lotteremo fino alla fine, può succedere di tutto. Affronteremo tutte le partite come abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021)ha parlato al termine di Inter-, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 1-0 in casa dell’Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 PRESTAZIONE – «La squadra ha fatto una partita importante nonostante il risultato. Sabato abbiamo un altro match, decisivo per il finale della stagione. Lafama».– «Abbiamo le carte per raggiungere la salvezza. Siamo una squadra forte, abbiamo dei giocatori importanti che possono fare la differenza. Noifino alla fine, può succedere di tutto. Affronteremo tutte le partite come abbiamo ...

Advertising

infoitsport : Joao Pedro: «Cagliari? Squadra forte. La classifica fa male ma lotteremo» - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | POST GARA #JoaoPedro: 'Non è ammesso mollare' ?? - Filo2385Filippo : RT @CagliariCalcio: ?? | POST GARA #JoaoPedro: 'Non è ammesso mollare' ?? - Jai_Guru_Dev_ : RT @CagliariCalcio: ?? | POST GARA #JoaoPedro: 'Non è ammesso mollare' ?? - CagliariCalcio : ?? | POST GARA #JoaoPedro: 'Non è ammesso mollare' ?? -