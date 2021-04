AstraZeneca, Sileri: “In Italia 15-20% dirà no a questo vaccino” (Di domenica 11 aprile 2021) “Forse la media nazionale” delle persone che diranno no al vaccino AstraZeneca “sarà attorno al 15-20%”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Dopo le news relative ai casi di trombosi successive alla somministrazione del vaccino, in Italia il farmaco è stato raccomandato per i soggetti di età superiore a 60 anni. Nelle regioni, molte persone dicono ‘no’ al vaccino AstraZeneca. “La percentuale è variabile da regione a regione. In alcune regioni è molto alta, in Sicilia è tra il 50% e l’80% in alcune aree. Forse la media nazionale sarà attorno al 15-20% ma è comprensibile dopo l’ultima settimana e dopo ciò che ha vissuto AstraZeneca”, dice Sileri a Domenica In. “Il vaccino -evidenzia- non è vietato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) “Forse la media nazionale” delle persone che diranno no al“sarà attorno al 15-20%”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. Dopo le news relative ai casi di trombosi successive alla somministrazione del, inil farmaco è stato raccomandato per i soggetti di età superiore a 60 anni. Nelle regioni, molte persone dicono ‘no’ al. “La percentuale è variabile da regione a regione. In alcune regioni è molto alta, in Sicilia è tra il 50% e l’80% in alcune aree. Forse la media nazionale sarà attorno al 15-20% ma è comprensibile dopo l’ultima settimana e dopo ciò che ha vissuto”, dicea Domenica In. “Il-evidenzia- non è vietato ...

