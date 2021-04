Amici: Tommaso Stanziani trova lavoro a Verissimo (Di domenica 11 aprile 2021) Tommaso Stanzani, il promettente ballerino eliminato dalla scuola di Amici, ha ricevuto nel salotto della Toffanin una sorpresa grandiosa? Ha trovato un lavoro? È così. Durante la chiacchierata a Verissimo il giovane ha avuto la proposta per uno stage di un anno da parte di due coreografi di fama internazionale, entusiastici del giovane talento. Tommaso Stanzani è stato eliminato dal serale di Amici, ma ha già in tasca Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 aprile 2021)Stanzani, il promettente ballerino eliminato dalla scuola di, ha ricevuto nel salotto della Toffanin una sorpresa grandiosa? Hato un? È così. Durante la chiacchierata ail giovane ha avuto la proposta per uno stage di un anno da parte di due coreografi di fama internazionale, entusiastici del giovane talento.Stanzani è stato eliminato dal serale di, ma ha già in tasca Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

rittaaron : RT @Rosalba____: L’eliminazioni di Leonardo, Tommaso ed Enula sono la dimostrazione che Amici sia passato dall’essere un talent ad essere u… - oik1wi : RT @dontalkoutloud1: non seguo amici eppure grazie alla mia tl so che la giuria è incapace rosa e Martina non sanno ballare Tommaso è stato… - cmsmaeve : io comunque ancora non avevo superato l’eliminazione di tommaso e questi mi buttano fuori enula, quest’anno amici h… - Rosalba____ : L’eliminazioni di Leonardo, Tommaso ed Enula sono la dimostrazione che Amici sia passato dall’essere un talent ad e… - pettilona : Anno di nascita concorrenti Amici 20: 1994:Leo 1997:Sam 1998:Enula,Esa 1999:Ale 2000:Serena,Raffaele,Aka,Marti Rosa… -