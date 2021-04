Vitulano | alunno delle elementari positivo al Covid Lunedì screening

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Undella scuola elementare diè risultatoal Coronavirus. Per questo motivo il sindaco Raffaele Scarinzi ha disposto la sanificazione di tutte le aree del plesso e in vista della ripresa dell’attività scolastica,prossimo, dalle ore 8.30, verrà effettuato unogratuito sugli alunni interessati dal ritorno in classe. In caso di riscontro di positività su uno degli alunni, il tampone sarà esteso all’intera famiglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

